Место падения гидросамолета в Красноярском крае
Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю
В Дудинке (Красноярский край) разбился частный гидросамолет. Об этом рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
На борту гидросамолета находилось 2 человека, они погибли. ЧП произошло около 11.00 по местному времени. В 11.18 в МЧС поступило сообщение о падении гидроплана, на берег реки Дудинка. Пожарные потушили горящий самолет.
Видео взлета и крушения самолета опубликовали в социальных сетях местные жители.
Причину падения гидросамолета предстоит выяснить экспертам.
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