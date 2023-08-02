Место падения гидросамолета в Красноярском крае Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

В Дудинке (Красноярский край) разбился частный гидросамолет. Об этом рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

На борту гидросамолета находилось 2 человека, они погибли. ЧП произошло около 11.00 по местному времени. В 11.18 в МЧС поступило сообщение о падении гидроплана, на берег реки Дудинка. Пожарные потушили горящий самолет.

Видео взлета и крушения самолета опубликовали в социальных сетях местные жители.

Причину падения гидросамолета предстоит выяснить экспертам.

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