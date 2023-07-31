Экс-глава правительства Красноярского края Юрий Лапшин предстанет перед судом

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В Красноярске экс-глава краевого правительства Юрий Лапшин предстанет перед судом. Об этом сообщает региональный СК в своем тг-канале.

Лапшина обвиняют в превышении должностных полномочий. Дело связано с нарушениями при строительстве метро в краевой столице.

По версии следователей, в конце декабря 2019 года первый заместитель главы региона, зная о невыполненных работах по корректировке в документации и инженерных изысканиях по строительству подземки в городе, дал указание министру транспорта Константину Димитрову подписать акт приемки выполненных компанией «КрасноярскТИСИЗ» работ. Сумма государственного контракта составила более 740 миллионов рублей. Помимо этого, бывший руководитель «Краевого транспортного управления» успел получить взятку 5 миллионов рублей в феврале 2020 года. Это были деньги за подписание акта приемки.

Теперь Юрий Лапшин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, а бывшему руководителю транспортного управления дали запрет определенных действий.

Уголовное дело направлено прокурору, позже его передадут в суд.

Напомним, что Лапшин подал в отставку 23 апреля 2023 года.