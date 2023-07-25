Экс-главу фонда капремонта Красноярского края отказались выпускать из СИЗО

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Бывшего директора фонда капремонта Михаила Попелышева оставили в СИЗО. Защита экс-чиновника ходатайствовала о смягчении меры пресечения: адвокат настаивал, что Попелышев невиновен, не может оказать давление на следствие и не станет скрываться. Однако суд отклонил апелляцию.

Напомним, Попелышев был задержан 2 июня в ходе получения взятки от некоего бизнесмена. По версии следствия, экс-директор оказывал его фирме покровительство при заключении контрактов, прося за это 12 млн рублей.

– 5 мая подозреваемый получил от директора коммерческой компании часть денежных средств от общей суммы взятки в размере 1,6 миллиона рублей. 2 июня подозреваемый получил 5 миллионов рублей. В рамках оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками краевого УФСБ, подозреваемый был задержан непосредственно после получения взятки, – отчитались в СК.