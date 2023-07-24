В Красноярске продлили домашний арест обвиняемому в хищениях Олегу Митволю

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В Красноярске продлили домашний арест проектировщику красноярского метро Олегу Митволю. Глава АО «КрасноярскТИСИЗ» находится под следствием за хищение более чем 900 млн рублей, выделенных на корректировку проекта подземки. Сам Митволь признал вину и дал все необходимые показания.

Митволь был арестован год назад при попытке вылететь за границу из Москвы. Его поместили под стражу после чего, в феврале, госпитализировали в туберкулезную больницу. После прохождения лечения Митволь вернулся в СИЗО.

В начале июня суд изменил меру пресечения Митволю на домашний арест. Возможно, на это повлиял тот факт, что обвиняемый пошел на сделку со следствием и сдал всех участников мошеннической схемы.

Расследование в отношении Митволя сейчас закончено, так что он дожидается суда. Сегодня ему продлили срок домашнего ареста до 25 августа. Вероятно, судебный процесс над Митволем начнется в августе-сентябре: дело состоит из 20 томов, с которыми сейчас знакомится защита.