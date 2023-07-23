Фото: Мария ЛЕНЦ

23 июля на юге Красноярского края утонул мужчина. О трагедии сообщили в региональном МЧС.

Все случилось днем в Шарыповском районе на озере Линево. 35-летний мужчина купался на несанкционированном пляже.

– И это при том, что в Шарыповском районе находится половина официальных мест для купания, – добавили в ведомстве.

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