За прошедшие сутки в Красноярском крае утонули четыре человека

Фото: служба спасения Красноярского края

22 июля в Красноярском крае на водоемах погибли четыре человека. Об этом сообщает региональный МЧС.

Череда трагедий началась с поселка Шила Сухобузимского района. В озере утонули мужчина и 11-летний ребенок. Тело мальчика найдено, взрослого ищут.

В Красноярске утонула девочка. Все произошло на водоеме возле улицы 3-я Таймырская.

В озере Кошколь Шарыповского района погиб 36-летний мужчина. Он купался на «диком» пляже.

На Красноярском водохранилище в Краснотуранском районе из лодки выпал рыбак. Сейчас его поисками занимаются спасатели.