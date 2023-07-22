В Канске приятели дважды ограбили пожилых братьев и пошли под суд

Фото: МВД по Красноярскому краю

В суд ушло дело приятелей, которые в Канске дважды ограбили братьев-пенсионеров ради выпивки. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

В январе двое мужчин 38 и 39 лет пришли в дом к двум братьям 64 и 69 лет. Они рассчитывали ограбить их, чтобы купить спиртное. Денег в доме не оказалось, поэтому они избили хозяев дома и отобрали куртку одного из них.

Этого собутыльникам показалось мало. Чуть позже они вновь пришли к братьям, вновь нанесли им побои, отобрали еду и сотовый телефон. Вскоре обоих жителей Канска задержали полицейские.

В их отношении завели уголовное дело по статье «грабеж». Дело уже направлено в суд.