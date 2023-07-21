В Ачинском районе были замечены медведи возле трех сельсоветов

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинском районе Красноярского края были замечены медведи возле трех сельсоветов. Об этом предупреждает местная администрация.

Хищники разгуливают на территории Причулымского, Белоярского и Ястребовского сельсоветов. Спасатели просят местных жителей быть осторожными.

Утром 21 июля на косолапого наткнулись автомобилисты. Он решил перебежать дорогу от левобережных очистных сооружений в сторону садового товарищества «Заречье». Также еще одного медведя нашли в районе поселка Березовый.

Если вы встретили опасного хищника, то позвоните по телефону: 112 или 02.

Необходимо соблюдать ряд правил при встрече со зверем. Вот что говорят краевые спасатели:

- Медведь очень хорошо слышит, обладает прекрасным обонянием, но зрение его относительно слабое. Если вы первым заметили медведя, следует, не привлекая его внимания, осторожно удалиться.

- Никогда не убегайте от приближающегося медведя, если не уверены, что успеете добежать до укрытия. Бегство всегда провоцирует преследование. Даже очень упитанный зверь может развивать скорость до 60 км/ч. Ваши шансы убежать от него крайне малы.

- При нахождении в лесу на сборе ягод, грибов нужно как можно больше шуметь, петь, громко разговаривать, медведь, как правило, покидает шумное место.

- При внезапной встрече ни в коем случае не паниковать, не кричать, не смотреть зверю в глаза, потихоньку старайтесь уйти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На улицах Игарки заметили медведей

Местные жители в соцсетях делятся: в основном видели молодых хищников. Но уровень опасности это ни снижает. (подробнее)