Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 июля 2023 4:53

На улицах Игарки заметили медведей

Власти предупреждают население
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
На улицах Игарки заметили медведей

На улицах Игарки заметили медведей

Фото: Мария ЛЕНЦ

На окраинных улицах Игарки заметили медведей. Администрация города сообщила об этом на своих интернет-ресурсах: «Уважаемые жители города! В связи с имеющимися фактами появления медведей в черте города, убедительно просим жителей соблюдать осторожность, провести разъяснительную работу с детьми, воздержаться от походов в лес. При обнаружении медведей незамедлительно сообщать в отдел полиции города Игарки».

Местные жители в соцсетях делятся: в основном видели молодых хищников. Но уровень опасности это ни снижает.

Подобные предупреждения ходят и в норильских пабликах и мессенджерах. Там пишут, что видели косолапого в районе туристической тропы на Красных камнях, в районе турбазы «Робинзон» и рядом с «Приютом беспокойных сердец».