На улицах Игарки заметили медведей Фото: Мария ЛЕНЦ

На окраинных улицах Игарки заметили медведей. Администрация города сообщила об этом на своих интернет-ресурсах: «Уважаемые жители города! В связи с имеющимися фактами появления медведей в черте города, убедительно просим жителей соблюдать осторожность, провести разъяснительную работу с детьми, воздержаться от походов в лес. При обнаружении медведей незамедлительно сообщать в отдел полиции города Игарки».

Местные жители в соцсетях делятся: в основном видели молодых хищников. Но уровень опасности это ни снижает.

Подобные предупреждения ходят и в норильских пабликах и мессенджерах. Там пишут, что видели косолапого в районе туристической тропы на Красных камнях, в районе турбазы «Робинзон» и рядом с «Приютом беспокойных сердец».