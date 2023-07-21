В Красноярске в Татышев-парке открылся медицинский пункт. Фото: Татышев-парк

В Красноярске на территории острова Татышев открылся медицинский пункт. Находится он возле Октябрьского моста, в помещении информационного центра. Там два кабинета с базовым медицинским оборудованием, расходными материалами и медикаментами. Каждый день здесь дежурит квалифицированный специалист. Он окажет неотложную помощь любому посетителю Татышев-парка. А при необходимости вызовет бригаду скорой помощи.

На остров горожане приезжают, чтобы не только поваляться жарким летом на траве или пляже. Но для активного отдыха. А это значит ссадины, растяжки, переломы. Плюс укусы сусликов, аллергия на цветы, солнечный или тепловой удары. Так что медик на острове – это необходимость. Если пострадавший не может сам дойти до медпункта, можно позвонить по телефону 204-12-02 и сообщить свое местонахождения.

Директор МАУ «Татышев-парк» Михаил Ковтунов подчеркнул: с учетом того, что ежедневно на острове отдыхают и тренируются тысячи человек, медицинский пункт актуален, важен и нужен в любое время года.