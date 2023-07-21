В Красноярске построили детскую инклюзивную площадку

Фото: администрация Красноярска

В красноярском сквере Космонавтов обустроили детскую инклюзивную площадку. Об этом сообщает городская администрация.

Новое место позволит детям-инвалидам играть и развиваться вместе со своими сверстниками. Качели, карусели и песочницы были адаптированы для ребятишек с особенностями развития. Для дополнительной безопасности уложено резиновое покрытие, а взрослым установили лавочки.

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Сквер открылся на Острове отдыха в апреле 2023 года, а на проблему с машинами обратили внимание в середине июня. На месте был установлен запрещающий знак, однако это не помогло. (подробнее)