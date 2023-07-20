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НовостиПроисшествия20 июля 2023 14:28

В Туве пьяный мужчина утонул при купании в Енисее

Он отдыхал в компании и в разгар веселья решил искупаться с приятелем
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: МЧС Тувы

Фото: МЧС Тувы

В Туве очередной гибелью закончился пьяный отдых на воде. Компания людей выпивала на берегу Енисея в черте Кызыла, и парочка отдыхающих решила искупаться. Вот только они переоценили свои силы и начали тонуть.

Пьяную компанию вовремя заметили сотрудники ЕДДС мэрии, которые в этот момент проводили рейд на воде. Они увидели зовущих на помощь людей и двух тонущих мужчин, и направились к ним.

Спасатели успели вытащить обоих отдыхающих на берег. Одного из них удалось откачать, второй скончался.