На севере Красноярского края планируют увеличить вылов ценной рыбы Фото: Мария ЛЕНЦ

На севере Красноярского края планируется увеличение добычи водных ресурсов, в том числе рыбы ценных пород. Такую информацию публикует министерство экологии и рационального природопользования региона. Это станет возможным благодаря вовлечению в хозяйственный оборот новых водных объектов – боковых притоков рек Енисея и Хатанги.

Однако сначала ученые Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии проведут ихтиологические исследования рек Лакурья, Танама, Пелятка, Малая Балахня, Попигай, Новая. На днях там началась новая научная экспедиция, на которую компания «Норникель» выделила 12 миллионов рублей.

Как рассказал и.о. министра экологии Павел Борзых, указанные реки малоизучены или вовсе не изучены в части ихтиологического состава. Потому от ученых ВНИРО ждут позитивных результатов исследований, которые позволят увеличить добычу рыбы (среди которой будет пелядь, сиг, чир) для местного населения из числе коренных малочисленных народов.