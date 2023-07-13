На Таймыре начались исследования Норило-Пясинской водной системы

На Таймыр для работы прилетела команда ученых. Фото: архив Большой норильской экспедиции

На Таймыре начала работу новая научная экспедиция. Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК, дочернее предприятие «Норникеля») и Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО») приступили к реализации программы рыбохозяйственных исследований в Норило-Пясинской водной системе.

Ученые должны выяснить состояние водных биоресурсов и среды их обитания и затем на основании полученных данных разработать научно обоснованные рекомендации по их восполнению. Конечная цель программы, рассчитанной до 2050 года, – восстановить экосистему промышленного района до тех показателей, которые были до начала промышленного освоения территории, то есть на 30-е годы прошлого века.

Стало традицией

Ученые разных направлений имеют к Таймыру неисчерпаемый интерес. Когда в 2020 году Сибирскому отделению РАН поступило уникальное предложение поработать здесь, желающих отправиться на полевые работы было столько, что пришлось даже проводить отбор. В результате в Большую норильскую экспедицию приехали около полусотни кандидатов и докторов наук из 14 сибирских научных институтов. Она стала уникальной по своим масштабам, положив начало ежегодным исследованиям. (Хотя нет, правильнее будет сказать – возобновлению большой научной работы, которая не проводилась здесь с прошлого века). Потом была вторая и третья БНЭ, а также Арктическая экспедиция «Полярного фонда» Артура Чилингарова и этнографическая экспедиция. Круг изысканий самый широкий – флора, фауна, гидрология, состояние вечномерзлых грунтов, атмосфера…

Ученым предстоит взять тысячи проб для последующего изучения в лабораториях. Фото: архив Большой норильской экспедиции

Однако исследований много не бывает: одно из крупнейших промышленных предприятий страны, которое десятки лет ведет свою деятельность на севере Красноярского края, инициировано и запустило процесс изучения антропологического воздействия на природу Таймыра, взяв на себя инвестирование и организационную поддержку. Глобальные задачи – определить границы вмешательства, минимизировать нагрузку на экологию, выработать стратегию бережного отношения и восстановить биоразнообразие промышленного района. Для этого будут привлечены столько институтов и организовано столько экспедиций, сколько понадобится.

Нынешние исследования в рамках соглашения между НТЭК и ВНИРО продолжат трехлетнюю работу Большой норильской экспедиции по изучению водных объектов. Команде ученых предстоит пройти озеро Пясино, реку Пясину, реки Амбарную, Норильскую, Далдыкан, Агапу, Дудыпту и другие.

По словам вице-президента по энергетике «Норникеля» Евгения Федорова, инвестиции в науку – это лишь часть усилий по поддержке биоразнообразия в регионах, где находятся производства:

- Многие годы компания финансирует крупнейшие научные институты в исследованиях водной среды, разводит и выпускает в водоемы по всей России мальков сига, осетра, нельмы и других рыб. Совместно с госорганами и научным сообществом поддерживает процессы изучения и охраны таких краснокнижных животных, как полярный медведь, кречет, толсторог и многие другие.

Озеро Пясино. Фото: архив Большой норильской экспедиции

До показателей столетней давности

Вячеслав Бизиков – научный руководитель Большой таймырской экспедиции. Он рассказал о задачах программы. Без преувеличения амбициозных, ведь обозначенный горизонт работ – 2050 год. За это время экосистема водоемов Норило-Пясинской системы должна быть восстановлена до изначальных значений.

Каких?

- Первые работы на Таймыре сотрудников тогдашней сибирской рыбохозяйственной станции (ныне – красноярского филиала ВНИРО) начались вместе и в рамках экспедиций Николая Урванцева (начало 20-х годов 20 века – прим.ред.). В их составе работали и геологи, и химики, и гидрологи, и ихтиологи. После Николай Остроумов написал в 1937 году потрясающую монографию по итогам исследований рыбы и рыбного промысла реки Пясины. Он оставил красивые результаты и цельную картину состояния водных экосистем Пясинского бассейна на 1929 год и до середины 30-х годов. Это и есть те показатели, к которым мы будем стремиться, - поделился руководитель экспедиции.

Итак, на этот раз на Крайний Север отправились около 30 научных сотрудников: ихтиологи, гидробиологи, гидрохимики и гидрологи. Из разных городов страны, включая Красноярск, Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Волгоград и Тюмень. Им предстоит провести в полевых условиях 45 дней. Пройти и исследовать с юга на север более 900 километров, с запада на восток более 400. Будут жить в палатках, готовить еду на кострах и газовых горелках, отбиваться от комаров и отгонять от лагеря любопытных диких животных (и да, будут белых медведи). А еще пить местную воду и пробовать рыбу на вкус – это тоже часть исследований. Самое главное, что все они – очень увлеченные люди, готовые работать в дикой природе, терпеть трудности ради интересного результата, они горят наукой.

Работа на Таймыре - это еще и неповторимая северная красота. Фото: архив Большой норильской экспедиции

- В ходе нашей таймырской экспедиции мы отработаем и научные методики исследования арктических водоемов, алгоритмы восстановления северных водных экосистем. На самом деле мы сейчас начинаем реализовывать большую программу по восстановлению Русской Арктики, ее водных объектов, - озвучил реальные масштабы работы Вячеслав Бизиков. И добавил, что аналогичные исследования начались также на Чукотке, там дальневосточные ученые пройдут более тысячи километров по чукотской тундре от побережья Восточно-Сибирского до Берингова моря.

Результаты исследований ВНИРО обещает публиковать в научно-периодической литературе и общественных изданиях, где с ними может ознакомиться любой желающий.

Зарыбление идет

Первые рекомендации по восстановлению водной экосистемы ВНИРО планирует дать в течение ближайших двух лет. Они будут как нельзя кстати для предстоящего строительства заводов по разведению рыб на Таймыре. Это также инициатива и планы компании в рамках принятых на себя ESG-обязательств и «Зеленой повестки».

Однако на самом деле мероприятия по зарыблению ведутся уже давно, на них выделяются ежегодно десятки миллионов рублей. Так, начиная с 2016 года, только в Енисей уже выпущено около 2 миллионов мальков сибирского осетра и хариуса. В текущем году началась реализация соглашения между НТЭК и Росрыболовством, согласно которому до 2033 года Енисей будет ежегодно пополняться 3 миллионами мальков осетра. Мероприятия, запланированные на этот год, выполнены в полном объеме – последняя партия в количестве 460 тысяч «ушла в большое плавание» 11 июля.

Виталий Молоков, руководитель Енисейского территориального управления Росрыболовства, прокомментировал, что все мероприятия проходят под тщательным контролем комиссии ведомства. Замечания и нарушения законодательства – нулевые.

В текущем году в Енисей уже выпущено 460 тысяч мальков сибирского осетра Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

На вопрос, можно ли будет в перспективе возобновить промышленный лов рыбы, в том числе на озере Пясино, как это было в 1950-х годах, Виталий Молоков ответил:

- Конечно. Если результаты намеченных работ и исследований покажут через несколько лет, что рыбные запасы восстановлены, а водные биоресурсы, которые подлежат промышленному рыболовству, безопасны для потребления человеком, то такой вопрос однозначно будет рассмотрен.