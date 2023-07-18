В центре Красноярска откроется «Ростикс»

Фото: Gornovosti

Скоро в Красноярске снова откроется «Ростикс». Вывеску ресторана быстрого питания заметили журналисты портала Gornovosti.

Судя по всему, открытие стоит ожидать на первом этаже ТЦ «Авеню», расположенного в самом центре города.

Напомним, что бренд KFC решил уйти из России, поэтому теперь все заведения сети будут называться «Ростикс».

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