В центре Красноярска закроется старейший в городе KFC

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Одна из самых популярных в Красноярске точек фастфуда KFC собирается закрываться. Речь идет о двухэтажном заведении на Мира, 45 – там появилось объявление о сдаче помещения в аренду. Куда точно съедет заведение и когда это произойдет, пока неясно.

Отметим, что филиал на Мира был самым первым KFC в городе, и хотя сейчас их насчитывается больше десятка, точка до сих пор собирает крупные очереди, даже по ночам.

Закрытие заведения может быть связано с уходом бренда KFC из России, и продаже бизнеса с последующим ребрендингом заведений в «Ростикс». Однако на других точках KFC в Красноярске объявлений о закрытии и продаже пока не появлялось.