Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве спасатели нашли потерявшихся сборщиков кедрового ореха. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает МЧС по республике.

Четверо взрослых и 16-летний подросток были найдены в 60 километрах от села Шуурмак Тес-Хемского района. Оказалось, что у семьи сломалась машина.

Сейчас родственники отправились домой. Медицинская помощь им не потребовалась.

Напомним, что об их пропаже стало известно вчера днем.

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