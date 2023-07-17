Фото: МЧС по Республике Тыва

В Туве пять человек ушли в лес на сборы кедрового ореха и пропали. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает МЧС по республике.

Сейчас известно, что все пропавшие — родственники. 4 взрослых и один 16-летний подросток выехали искать дары природы в 80 километрах северо-восточнее села Шуурмак Тес-Хемского района. Сделали они это 10 дней назад. Сейчас их местонахождение неизвестно.

Теперь поисками семьи занимаются спасатели.

Отметим, что для местных сбор орехов, ягод и грибов – чуть ли не основной промысел. В тайгу могут уйти на несколько дней. Ночуют по неделе с лишним в самодельных шалашах или избушках – их здесь понастроено множество.