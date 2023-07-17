У задержанного за мошенничество в Красноярске бизнесмена Егорова украли почти 100 млн рублей

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У экс-главы «Сибиряка» Владимира Егорова украли 94 миллиона рублей. Сейчас бизнесмен находится под следствием по подозрению в мошенничестве: ранее он находился в СИЗО, но позже был выпущен под запрет определенных действий.

Как рассказали в МВД, в органы обратились представители банка, в котором держал свои средства Егоров. Специалисты сообщили, что некий злоумышленник по поддельному паспорту восстановил сим-карту с номером Егорова и получил доступ к его мобильному банку. После этого мошенник обналичил средства. Все произошло, когда сам бизнесмен еще находился под арестом.

В полиции завели уголовное дело о краже в особо крупном размере. Однако человек, укравший деньги Егорова, пока не установлен.

Напомним, Владимира Егорова задержали 16 мая по подозрению в мошенничестве при передаче в муниципальную собственность школы в Иланском. Бизнесмен тогда заявил о своей невиновности, но согласился полностью возместить ущерб и сотрудничать со следствием.

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