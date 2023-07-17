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НовостиПроисшествия17 июля 2023 6:02

В Красноярске ревнивый муж напал с мачете на свою жену

Женщине пришлось спрятаться в ближайшей парикмахерской
Вячеслав КУИМОВ

15 июля в Красноярске ревнивый муж напал с мачете на свою жену. Об этом сообщает краевое МВД.

Все произошло во дворе дома на улице Чайковского Ленинского района краевой столицы. По предварительной версии полиции, на женщину 1984 года рождения напал ее муж и начал наносить ей удары огромным ножом. Ей пришлось спрятаться в ближайшей парикмахерской. Уже там сотрудники вызвали стражей порядка и скорую помощь. Девушка была доставлена в больницу, а злоумышленника 1986 г.р. задержали.

Оружие у него изъяли. Мужчина рассказал, что всему виной стала ревность.

Было заведено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Теперь ревнивцу грозит 2 года тюрьмы.

Оружие мужа. Фото: МВД по Красноярскому краю

Оружие мужа. Фото: МВД по Красноярскому краю