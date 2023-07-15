Жителю Хабаровска предъявили обвинение в убийстве жены недалеко от Красноярска. Стоп-кадр видео

Жителю Хабаровска предъявили обвинение в жестоком убийстве молодой жены недалеко от Красноярска. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Напомним, что 9 июля в лесном массиве неподалеку от деревни Свищево (Березовский район) грибник обнаружил сгоревший до металлического остова автомобиль, а внутри – человеческие кости. На машине не было госномеров, тем не менее владельца вычислили по ВИНу. А спустя два дня его задержали в аэропорту Москвы, когда он прилетел из Новосибирска.

Подробности преступления ужасают: на допросе 27-летний мужчина признался, что специально выбрал место вдали от людских глаз. Свернул на лесную дорогу. Здесь он запер 20-летнюю жену в салоне, выкрутил ручки, чтобы она не смогла выбраться. Облил машину и поджог. Проследил, чтобы огонь не перекинулся на деревья (а может, чтобы убедиться, что девушка погибла?), после чего ушел. Предварительно установлено, что обвиняемый заподозрил жену в неверности еще дома, в Хабаровске. Повез ее на машине в Таджикистан, но не довез – расправился по пути. Уголовное дело заведено с формулировкой «Убийство, совершенное с особой жестокостью».