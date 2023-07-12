Сжег любимую в машине и исчез для всех: в Москве нашли загадочно пропавшего в Красноярском крае

Житель Хабаровска подозревается в убийстве сожительницы в окрестностях Красноярска. Фото: СК и МВД

В воскресный день 9 июля житель небольшой деревни Свищево (она находится километрах в двадцати от Красноярска) бродил по лесу в поисках грибов. И неожиданно для себя увидел обгоревший автомобиль. Даже со стороны было понятно – сгорело все, что могло, включая краску на поверхности. Любопытство взяло верх – мужчина приблизился, заглянул внутрь и ужаснулся: внутри находились останки человека.

Вскоре на месте работали эксперты-криминалисты следкома и полиции. Осматривали машину, делали замеры, искали все, что может пригодиться в расследовании и подскажет, что же произошло и когда. Было установлено, что смерть человека носит криминальный характер. Уголовное дело завели по статье «Убийство», сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе СК.

Убегая, неизвестный забрал с собой госномера автомобиля. Но не учел одного – ВИН-номер, уникальный и единственный. По нему полицейские установили владельца: житель Хабаровска, 27 лет. Но что он делал за тысячи километров от дома? Это его останки найдены в обгоревшем салоне или чьи-то другие?

Также выяснилось, что 7 июля автомобиль «Лада Приора» был замечен в самом Красноярске. Наконец, была получена информация из Хабаровска: 28 июня в полицию по месту жительства обратился отец пропавшего парня. Он сообщил, что его сын пропал и не выходит на связь, а вместе с ним и 20-летняя сожительница.

Сложив всю полученную информацию и проанализировав ее, сыщики пришли к выводу, что молодой человек мог совершить убийство девушки и скрыться. Его объявили в федеральный розыск. А накануне, 11 июля, задержали в аэропорту Москвы – он прилетел в столицу из Новосибирска. В ближайшее время он будет этапирован сотрудниками полиции в Красноярск, рассказали в пресс-службе краевой полиции.