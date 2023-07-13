В Красноярском крае дерево упало на машину с семьей внутри

Фото: МЧС

В Красноярском крае произошло ЧП на юге, в Минусинском районе, возле деревни Селиваниха. Там из-за сильного ветра дерево упало на автомобиль, стоявший на берегу Енисея. Внутри в этот момент находились люди, которые укрывались от непогоды.

Как сообщили в МЧС, от падения дерева пострадали женщина и ребенок. Они поехали в больницу на попутках, не дожидаясь прибытия спасателей. Сотрудники МЧС распилили дерево, чтобы эвакуировать машину.

Отметим, что сегодня вечером серьезный ураган прошел по Хакасии. В МЧС предупреждают, что непогода затронет и Красноярский край: в центральных и южных районах ожидаются ливни, грозы, град и шквалистые усиления ветра.