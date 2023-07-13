Сносит крыши и валит деревья: по Хакасии прошел мощный ураган

Фото: NotaBene

В Абакане этим вечером прошел мощный ураган. Как рассказали местные жители, ветер валил деревья и срывал крыши, а ливень затопил улицы. Из-за непогоды в городе пришлось на время отключить уличное освещение.

По словам мэра города Алексея Лемина, ветер был такой силы, что снес четыре опоры на местной подстанции. Сейчас власти занимаются экстренным восстановлением электропитания.

Фото: NotaBene

Жители дома на Некрасова, 41 пожаловались, что из-за урагана в одном из подъездов сломался лифт, в котором в тот момент находилась 8-летняя девочка. Она час просидела в кабине, а управляющая компания и экстренные службы, по словам жильцов, не реагировали на звонки. В итоге девочку вытаскивали самостоятельно.

Непогода серьезно разошлась не только в столице региона, но и в других районах Хакасии. Вот, к примеру, кадры с трассы по направлению к Саяногорску, где видно поваленные деревья. Водителям пришлось растаскивать их вручную, чтобы проехать.

Также черное небо снял один из жителей Саян.