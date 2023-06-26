В Красноярском крае 14-летний подросток погиб из-за рухнувшей на него бетонной плиты

Фото: Прокуратура

В Красноярском крае 14-летний подросток погиб во время занятий любительским паркуром в заброшенном здании (прыжки через городские препятствия – прим.ред.) – на него упала бетонная плита. Как сообщили в прокуратуре, ведомство проводит проверку.

Все произошло 24 июня около 19:00. Двое 14-летний подростов из Уярского района пришли в заброшенное здание, чтобы развлечься – попрыгать над пропастями, через бетонные плиты и многое другое. Во время очередного прыжка, на парня рухнула бетонная плита. Второй парень вызвал ему скорую, подростка забрали в больницу с множественными травмами головы, тела и внутренних органов. Медики почти сутки боролись за его жизнь, но спасти его не смогли. На следующий день парнишка умер.

Сейчас специалисты выясняют, почему подростки спокойно проникли в заброшенное здание – оно не эксплуатируется больше 10 лет, находится на балансе Сушиновского сельсовета, но доступ посторонних к нему не ограничен.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела о халатности ввиду длительного бездействия должностных лиц.

Отметим, что главе Сушинского сельсовета уже было ранее внесено представление с требованием обеспечить безопасность всех бесхозных объектов в селе. Но этого по какой-то причине сделано не было.