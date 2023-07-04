Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Красноярска хотят видеть велодорожку на Коммунальном мосту. Опрос проводила администрация города в социальных сетях.

Участие в опросе приняли 1771 человек. 905 (51%) из них выступило за то, чтобы тротуар по одну сторону Коммунального моста отвести только для велосипедистов, а тротуар по обратную сторону – для пешеходов.

Скриншот: «‎Город Красноярск» в социальных сетях

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Красноярский Коммунальный мост частично перекроют для пешеходов

28 июня дорожники приступят к ремонту тротуарной части Коммунального моста на участке от улицы Вейнбаума до острова Отдыха. Для этого будет перекрыто движение пешеходов по правой стороне моста. Обойти закрытый участок можно будет по левой стороне при движении из центра. (подробнее)