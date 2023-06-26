Фото: администрация города

Красноярский Коммунальный мост частично перекроют для пешеходов. Об этом сообщают в администрации города.

28 июня дорожники приступят к ремонту тротуарной части Коммунального моста на участке от улицы Вейнбаума до острова Отдыха. Для этого будет перекрыто движение пешеходов по правой стороне моста. Обойти закрытый участок можно будет по левой стороне при движении из центра.

Водителям нужно обратить внимание, что ночью будет действовать ограничение по автобусной полосе. Она отдается в распоряжение спецтехники.

Отмечается, что ремонт пешеходной части Коммунального моста займет приблизительно 2 месяца . До конца июля дорожники отремонтируют тротуар по правой стороне моста, а в августе зайдут на левую.