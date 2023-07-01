Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 июля 2023 8:50

Случайные водители отговорили парня прыгать с Коммунального моста в Красноярске

Молодой человек поссорился с девушкой и пошел на необдуманный поступок
Никита ЖЕГЛОВ
Фото и видео: "ЧП Красноярск"

Фото и видео: "ЧП Красноярск"

В Красноярске минувшим утром водители спасли пьяного парня, который собирался прыгнуть с моста. Драма едва не разыгралась, судя по всему, из-за ссоры красноярца с девушкой – они вместе вышли из бара и пошли по мосту, но в какой-то момент разделились. Девушка пошла дальше, а парень перелез через перила.

Это заметили двое проезжавших мимо водителей: они остановились и начали разговаривать с парнем, а когда тот ослабил бдительность – бросились на него и вытащили на тротуар.

Неясно, действительно ли парень собирался прыгать, но один из водителей на всякий случай отвез его домой. А вот девушка посмотреть, чем закончилось дело, даже не обернулась.