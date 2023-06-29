Фото: транспортная полиция по Сибирскому федеральному округу

В Красноярском крае с поезда сняли пьяную дебоширку, которая дралась и кусалась. Об этом сообщает транспортная полиция по Сибирскому федеральному округу.

39-летнюю женщину задержали на станции Иланская. Жительница Усть-Кута (Иркутская область) ехала в Новосибирск для прохождения обучения. Доехать до нужного места ей помешали спиртные напитки в вагоне-ресторане. Женщина напилась и начала дебоширить, мешая отдыху окружающих. В ответ на замечание одного из мужчин за соседним столиком злоумышленница укусила его за нос. Работница вагона-ресторана хотела остановить женщину, но хулиганка сначала обматерила сотрудника, а затем ударила ее в плечо.

В итоге полиция задержала жительницу Усть-Кута. От прохождения медицинского освидетельствования подозреваемая отказалась.

На дебоширку завели уголовное дело по статье «‎Хулиганство». Теперь ей грозит до 7 лет тюрьмы.