В Красноярском крае завели уголовное дело на бывшего замминистра спорта

Кадр с задержания еще одного фигуранта - телеведущего Максима Гуревича. Фото: "ЧП Красноярск"

В Красноярске завели уголовное дело на бывшего заместителя министра спорта Красноярского края. Как сообщили в СК, речь идет о статье 286 УК РФ – это превышение должностных полномочий. Его завели на основании материалов от ФСБ.

Как рассказали следователи, с мая по октябрь 2021 года чиновник уведомил своего знакомого о планах министерства провести конкурс на субсидию: победитель конкурса должен был провести торжественную церемонию награждения одаренных детей. Замминистра попросил своего знакомого, и по совместительству главу ООО «Современное производство» подыскать подходящую организацию.

Конкурс в итоге выиграла предложенная бизнесменом КРООР ЗПДОВ «Открытые сердца», которая получила субсидию в размере 5,5 миллионов рублей. Вот только деньги пошли не туда – более 1,2 миллиона, по указанию замминистра, было потрачено на сторонние мероприятия, а еще 2,2 миллиона украл директор «Современного производства» и его помощница.

Отметим, что в обозначенный период первым заместителем министра спорта работал Роман Сотников, а директором «Современного производства» был Максим Гуревич. Сотников летом прошлого года перешел на работу в Минстрой, также на пост первого замминистра, а Гуревич в январе был задержан силовиками по подозрению в мошенничестве.