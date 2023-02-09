Красноярского телеведущего Максима Гуревича не выпустили из СИЗО

Суд в Красноярске отказался изменить меру пресечения Максиму Гуревичу. Телеведущий ранее был задержан по подозрению в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. После задержания его поместили под арест, и сегодня суд отказал защите в изменении меры пресечения.

В прокуратуре сообщили, что суд посчитал возможным сценарий, при котором Гуревич сбежит от следствия или сможет воздействовать на свидетелей. При этом, пока следствие находится в начальной стадии – поэтому отпускать телеведущего из-за решетки не стали.

Отметим, что Максима Гуревича задержали 19 января. Следователи полагают, что он сговорился с подрядчиками, которые должны были изготовить подарки для детского мероприятия, и накрутил стоимость контакта, присвоив себе порядка 5 миллионов рублей.