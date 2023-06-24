В Красноярске ко Дню молодежи развернули более 100 площадок

Фото: мэрия Красноярска

24 июня в Красноярске празднуют День молодежи. Как сообщает пресс-служба мэрии, для горожан развернуто более 100 площадок.

Основные мероприятия проходят вдоль набережной Енисея. Сейчас на улице многолюдно. Школьникам рассказывают о карьерных перспективах, студенты поют и играют на музыкальных инструментах.

Фото: мэрия Красноярска

Работать площадки будут до 20:00 часов. Напомним, что в конце Дня молодежи на площади Мира состоится концерт рэпера Артема Качера.

В рамках праздника также работает площадка «КП-Красноярск». Юным красноярцам рассказывают о профессии журналиста.