День молодежи в Красноярске 24 июня 2023 года: программа мероприятий, как отметить, куда сходить, афиша

Фото: Мария ЛЕНЦ

День молодежи в Красноярске 24 июня 2023 года будут отмечать на нескольких площадках на центральной набережной. Росмолодежь подготовила программу мероприятий. Рассказываем, куда сходить, как отметить. Гостей праздника ждут мастер-классы, концерты, лекции, игры, выставки и тд. Чтобы принять участие, нужно получить бесплатные билеты на сайте Дня молодежи.

Схема праздника. Фото: Росмолодежь

Основная сцена празднования «Дня молодежи в Красноярске-2023» на площади Мира

- Церемония открытия – 12:00;

- Вручение благодарственных писем от от Агентства молодёжной политики и губернатора Красноярского края – 12:10-12:40;

- Кубок им. Г. Вицина по КВН – 13:00-15:15;

- Выступление творческих коллективов в рамках Региональной студвесны - 15:05-15:45;

- Выступление участников Дельфийских игр – 16:00-17:15;

- Диджей-сеты – 17:20-18:00;

- Выступление группы «Луговской и Орлов» - 18:00-19:00;

- Диджей-сеты – 20:45-22:00.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Малая сцена празднования «Дня молодежи в Красноярске-2023» у Капитанского клуба

- Выступление амбассодара «ВК» Милены Посыпайло – 12:00-13:00;

- Открытый микрофон – 13:00-16:00;

- Концертная программа «Новые имена» - 16:05-16:55.

Мероприятия будут проходить и на площадке под Коммунальным мостом: мемоквиз, квест «Другое дело» и нетворкинг игры.

Общее пространство на всех зонах фестиваля

- Навстречу Международной выставке-форуму «Россия» - 12:00-20:00;

- Презентационное пространство корпорации «Енисейская Сибирь» - 12:00-13:00;

- Навстречу Всемирному фестивалю молодёжи – 12:00-20:00;

- Высшая школа гастрономии от Institut Paul Bocuse – 17:00-18:00.

Пространство «Навстречу спорту»

От граффити «Сказ о Сибирских реках» до причала теплохода «Куприян», площадка «Минирампа»

На этой площадке мероприятия пройдут с 14:00 до 18:00 часов.

- Мастер-классы по катанию на самокатах, трикингу, BMX-флэтленду, фитнес-роликам и тд;

С 14:00 до 20:00 часов пройдет:

- Мастер-класс по мини-гольфу;

С 12:00 по 20:00 часов пройдет:

- Мастер-класс полезной и доступной медицинской информации.

У причала теплохода «Куприян»

На этой площадке мероприятия пройдут с 14:00 до 20:00 часов.

- Соревнования и мастер-классы по панна-футболу и народному жиму.

С 12:00 по 20:00 часов:

- Бросковая зона на искусственном льду для бросков по хоккейным воротам.

Помимо этого, в рамках пространства навстречу спорту пройдет еще множество соревнований на разных площадках.

Пространство «Навстречу своему делу»

- Регистрация на конкурс «Молодой предприниматель России-2023» (12:00-18:00);

- День с предпринимателем – мастер-классы от молодых бизнесменов региона (12:00-18:00);

- Проведение игры по социальному проектированию (12:00-14:00);

- Встречи с победителями конкурса Росмолодежь.Гранты (15:00-16:00);

- Лекция «Командообразующие форматы мероприятий» (12:00-13:00).

Также гостей площади ждут встречи с федеральными экспертами, мастер-классы по развитию мягких и гибких навыков и консультации.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Пространство «Навстречу добру»

Все мероприятия пройдут на участке от от «Белого города» в сторону Коммунального моста с 12:00 до 20:00 часов.

Для красноярцев будут открыты следующие мероприятия:

- Сбор гуманитарной помощи «Корзина добра»;

- Ярмарка волонтёрских вакансий;

- Волонтёрская фотовыставка;

- Поддержка участников СВО.

Кроме того, будут действовать экологическая зона, пройдет напольная игра «Змейки-лесенки», а также викторина про донорство.

Пространство «Навстречу креативу»

Все мероприятия пройдут по обе стороны от «Капитанского клуба». Программа следующая:

- Выставки комиксов (12:00-20:00);

- Выставки художников (12:00-20:00);

- K-POP площадка (12:00-20:00);

- Экспресс-курс по актерству (12:00-18:00);

- Мастер-классы по апсайклингу (14:00-17:00) и кастомайзингу (17:00-20:00).

Кроме того, красноярцы могут принять участие в мастер-классе по изготовлению открыток, свободном рисоваче и даже попробовать себя в роли барабанщиков.

Пространство «Навстречу знаниям»

Основные мероприятия пройдут на площади возле КИЦа. Программа такая:

- Уэнздей учит химию – участники вместе с девочкой Уэнздей поучаствую в интерактивных играх, посвященных этой науке (12:00-18:00);

- Площадка молодых исследователей – здесь научат основам программирования на С++ и Python;

- Карьерный квест Олимпиады «Я – профессионал».

Также гости смогут сходить на лекторий площадки.

Помимо этого, во время фестиваля будут работать пространства Навстречу новому, Навстречу родине и Навстречу карьере. Подробнее по ссылке.

В конце Дня молодежи в 20:00 выпускник шоу-голос рэпер Артем Качер.