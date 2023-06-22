В Красноярском СФУ открыли Аллею Славы героев СВО

Фото: правительство Красноярского края

В Красноярске сегодня открыли Аллею Славы погибшим героям СВО. Ее разместили на территории Военно-инженерного института СФУ – на фасаде здания разместили памятные доски с именами и фотографиями пяти выпускников института.

Памятные доски принадлежат Александру Вахмянину, Александру Сенють, Долаану Донгаку, Александру Яницкому и Николаю Лебедеву. Все пятеро были награждены орденом Мужества посмертно.

– Подвиги ребят на спецоперации достойны памяти предков, достойны той Великой Победы. Низкий поклон родителям, воспитавшим таких сыновей. Аллея Славы – это малая дань памяти их больших заслуг, – отметил врио губернатора Михаил Котюков.