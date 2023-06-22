Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову отказали в прекращении третьего уголовного дела Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову отказали в прекращении третьего уголовного дела. Речь идет об убийстве криминального авторитета, совершенном в 1998 году. Об этом сообщает краевая прокуратура:

- По ходатайству защиты суд признал недопустимыми часть доказательств по ранее прекращенному уголовному делу об организации Быковым преступного сообщества. Для настоящего уголовного дела они не имеют правового значения.

Однако остальные ходатайства, такие как возвращение материалов дела прокурору, прекращение уголовного дела и уголовного преследования, а также требование признать недопустимыми другие доказательства – во всем этом стороне защиты было отказано. Таким образом, судебное заседание назначено на 28 июня, в составе коллегии трое судей.

Напомним, что по итогам двух завершенных и рассмотренных уголовных дел наказание Анатолию Быкову составляет 17 лет колонии строгого режима.