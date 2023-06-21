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НовостиПроисшествия21 июня 2023 2:26

В Боготоле ураган разбил десятки автомобилей

Сотрудники полиции продолжают работать на местах происшествий
Вячеслав КУИМОВ
Фото: МВД по краю

Фото: МВД по краю

В Боготоле ураган повредил 31 автомобиль. Об этом пишет МВД по Красноярскому краю.

Напомним, что 20 июня сильный ураган прошел через Боготол. Последствия оказались для города разрушительными. Ветел повалил высокие деревья, конструкции и срывал крыши домов. Один человек погиб.

Сотрудники полиции продолжают работать на местах происшествий. Были подключены дополнительные силы.

Фото: Боготол 24, https://vk.com/bogotol_24

Фото: Боготол 24, https://vk.com/bogotol_24

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