В Боготоле ураган разбил десятки автомобилей

Фото: МВД по краю

В Боготоле ураган повредил 31 автомобиль. Об этом пишет МВД по Красноярскому краю.

Напомним, что 20 июня сильный ураган прошел через Боготол. Последствия оказались для города разрушительными. Ветел повалил высокие деревья, конструкции и срывал крыши домов. Один человек погиб.

Сотрудники полиции продолжают работать на местах происшествий. Были подключены дополнительные силы.

Фото: Боготол 24, https://vk.com/bogotol_24

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По данным следствия, погибший в Боготоле – мужчина 38 лет. Он находился на улице, когда ветер сорвал кусок крыши с многоэтажного дома. (подробнее)