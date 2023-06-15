Многодетную мать из Красноярского края будут судить за видео с отчимом-изменником

Фото: Мария ЛЕНЦ

Любовный треугольник привел 34-летнюю многодетную мать из Саянского района на скамью подсудимых. Историей делится прокуратура Красноярского края.

В один день женщина была потрясена, когда случайно узнала о том, что отчим изменяет матери. Попытки уговорить и угрозы не привели к успеху. Их роман продолжился втайне. Представить разочарование женщины сложно, ведь любовницей отчима оказалась ее лучшая подруга.

В ход пошли более решительные меры. Как персонаж шпионского фильма, она подкараулила встречу пары в доме своей подруги и тайно сняла их на камеру мобильного телефона. Видео с любовниками было выложено в сеть. Теперь каждый житель поселка был в курсе их интрижки.

Громкое разоблачение приносило удовольствие, но все испортила повестка от полиции. Там ей стало известно о базовом конституционном праве каждого человека – неприкосновенность частной жизни. Угроза уголовной ответственности окончательно обесценила всю радость вчерашнего борца за нравы.

Прокуратура Саянского района передала дело в суд. За незаконный сбор и раскрытие информации о частной жизни многодетной матери грозит до 2 лет лишения свободы.