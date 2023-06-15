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В Красноярском крае назвали первый общественный пляж, где можно не только загорать, но и искупаться. Как сообщает глава краевого Роспотребнадзора, он находится в краевом центре.

Первым получил положительное санитарно-эпидемиологическое заключение пляж на Татышеве в западной стороне от Октябрьского моста:

- Сейчас это единственный пляж для отдыха и купания, который соответствует всем санитарным нормам, - пояснил Горяев.

Ранее глава ведомства сообщал, что проверяются пляжи на островах Отдыха и Молокова. Однако результатов исследований пока нет.