В Красноярском крае по халатности чиновницы грудной ребенок стал инвалидом

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Мотыгинском районе завершилось расследование дела о халатности в отношении замглвы района по соцполитике. Как сообщают в СК по Красноярскому краю, из-за ее бездействия грудничок из неблагополучной семьи стал инвалидом.

Все началось 24 января 2022 года. Пьяного жителя Мотыгинского района разозлил плач месячного сына. Он схватил младенца и силой прижал к груди, чтобы тот замолчал. В итоге ребенок сломал две пары ребер.

27 января замглавы, которая была председателем комиссии по определению необходимости изъятия детей, узнала о случившемся, но не организовала даже выезда к семье и не узнавала о состоянии ребенка. А уже 19 марта случился второй эпизод: тот же мужчина отправил жену за очередной дозой алкоголя. Ребенок в это время вновь начал плакать, что вновь разозлило отца. Чтобы малыш замолчал, тот ударил его ладонью по животу, но младенец не перестал рыдать. Тогда изувер схватил его и ударил головой о кресло.

Супругов лишили родительских прав, а отец сейчас ждет решения суда за истязание сына. Малыша же отправили в приют. До суда дошло и дело замглавы района по соцполитике, впрочем, свою вину чиновница так и не признала. Ее обвиняют по статье «халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Ей грозит до 5 лет колонии.