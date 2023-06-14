В Красноярске сгорела крыша пятиэтажного дома на Новгородской. Фото: МЧС

Накануне, 13 июня, произошел крупный пожар в Красноярске на улице Новгородской. Там загорелась крыша пятиэтажного дома на площади 210 квадратных метров. По данным ГУ МЧС России по краю, информация на пульт диспетчера экстренной службы поступила в 21:58. На место были направлены 26 единиц техники и 70 человек личного состава. Первым делом эвакуировали жильцов многоэтажки. Большинство сами успели покинуть дом, всего вывели почти 200 человек.

Час понадобился пожарным на то, чтобы локализовать огонь. Ликвидировали в 00:45 по местному времени. Что касается причин, этим занимаются специалисты. Пока информации нет никакой.

Врио губернатора края Михаил Котюков поручил главе города Владиславу Логинову выехать на место и принять необходимые меры по временному размещению граждан и организации их питания.