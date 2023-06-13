Глава Красноярского края поручил временно расселить жителей пострадавшего от пожара дома в Красноярске

Фото: МЧС

В Красноярске произошел крупный пожар на улице Новгородской: там загорелась крыша многоэтажки. В ЧП обошлось без пострадавших, в МЧС сообщили, что порядка 200 жильцов самостоятельно покинули здание. К 11 вечера возгорание локализовали, его площадь составила чуть более 200 квадратов.

На ситуацию обратил врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков. В соцсетях он также сообщил, что пострадавших в пожаре нет, а жильцов дома временно расселят.

– Поручил главе Красноярска выехать на место и принять необходимые меры по временному размещению граждан и организации их питания, – добавил Котюков.