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НовостиПроисшествия13 июня 2023 16:29

Глава Красноярского края поручил временно расселить жителей пострадавшего от пожара дома в Красноярске

Из дома эвакуировали порядка 200 человек
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: МЧС

Фото: МЧС

В Красноярске произошел крупный пожар на улице Новгородской: там загорелась крыша многоэтажки. В ЧП обошлось без пострадавших, в МЧС сообщили, что порядка 200 жильцов самостоятельно покинули здание. К 11 вечера возгорание локализовали, его площадь составила чуть более 200 квадратов.

На ситуацию обратил врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков. В соцсетях он также сообщил, что пострадавших в пожаре нет, а жильцов дома временно расселят.

– Поручил главе Красноярска выехать на место и принять необходимые меры по временному размещению граждан и организации их питания, – добавил Котюков.