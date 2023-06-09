В Красноярском крае утонул девятый человек с начала лета

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае утонул уже девятый человек с начала лета. Как сообщают в МЧС, трагедия на воде произошла в Сухобузимском районе, на озере Бузим.

Обстоятельства гибели 45-летнего мужчины пока не сообщаются. Его тело еще не найдено, поисками занимаются краевые спасатели. «Комсомольская правда – Красноярск» запросила информацию в Следственном комитете.

Отметим, что среди всех погибших на воде с 1 июня шестеро детей.

UPD: В следственном комитете сообщили, что мужчина вместе с женой приехал на озеро, не предназначенное для купания. Он выпил довольно много алкоголя и отправился в воду. Плавать хорошо не умел, ушел под воду и больше не выплыл.