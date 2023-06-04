В Красноярске аттракцион с ребенком сломался прямо во время движения в парке «Троя»

Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске аттракцион с ребенком сломался на полном ходу практически сразу после пуска. Видео, как отваливается колесо у кабины во время движения, опубликовали в паблике ЧП Красноярск.

На кадрах – карусель «Улитка». Несколько кабин крутясь вокруг собственной оси движутся по направляюще рельсе, постепенно набирая скорость. Она, кстати, довольно немаленькая – деткам для впечатления хватает.

После запуска аттракцион не успевает сделать толком круг, когда у него отваливается колесо, в этой кабине сидят пассажиры. Затем видео обрывается.

Самое интересное, что карусель запустилась с ужасным скрипом, которого быть не должно. Но операторы развлечения на него не обратили внимания.

К счастью, все закончилось благополучно и обошлось без травм. Как рассказали очевидцы, аттракцион остановили практически моментально, а потом закрыли для посещения.

Пока непонятно, как сломанную карусель допустили к эксплуатации, ведь все аттракционы должен каждое утро осматривать механик на предмет повреждений. В администрации парка пока на этот вопрос не ответили.