Генпрокуратура затребовала суровый приговор для прокурора-взяточника из Красноярского края

Фото: прокуратура Красноярского края

Зам Генерального прокурора Дмитрий Демешин поддержал гособвинение в суде по уголовному делу о получении взятки. Его фигурантом стал бывший прокурор Березовского района – по версии следствия, в 2019 году он получил взятку от представителя компании «Сибирская Венеция».

Он бизнесменов прокурор получил 500 тысяч рублей, что трактуется законом как крупный размер. Также в кабинете обвиняемого при обыске нашли оборудование для тайной прослушки подчиненных – за это на него завели еще одно уголовное дело.

Демешин потребовал приговорить бывшего прокурора к 13 годам тюрьмы и оштрафовать на 7,5 млн рублей. Брата прокурора, который помогал ему в коррупционной схеме, замгенпрокурора потребовал посадить на 9 лет, также со штрафом в 5 млн рублей. Представителя «Сибирской Венеции» Демешин предложил признать виновной во взяточничестве, но с учетом ее активного сотрудничества со следствием приговорить только к 6 годам условно.