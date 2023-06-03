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НовостиОбщество3 июня 2023 11:31

Глава Красноярского края отстранил обвиненного в коррупции директора фонда капремонта

Врио губернатора обратил внимание на проблемы в работе фонда
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: мэрия Красноярска

Фото: мэрия Красноярска

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков поручил отстранить от должности генерального директора фонда капремонта Михаила Попелышева. Ранее он был задержан по подозрению в получении взятки: по данным следствия, Попелышев просил 12 миллионов рублей с бизнесмена за покровительство.

– Поручил правительству подготовить решение об отстранении от должности руководителя фонда капитального ремонта. Также распорядился ускорить рассмотрение представления прокуратуры, указывающего на серьезные недостатки в работе фонда, – сообщил Котюков.

По словам врио губернатора, он уже поручил подобрать нового главу фонда. Котюков добавил, что власти окажут полное содействие в расследовании против Попелышева.