В Красноярске вынес приговор убийцам главного редактора минусинской газеты Дмитрия Попкова

Красноярский краевой суд вынес приговор по громкому делу об убийстве главного редактора минусинской газеты «ТОН-М» Дмитрия Попкова. Обвиняемые настаивали на суде присяжных – те признали их полностью виновными в совершении преступления. Организатор убийства – бывший депутат Минусинского районного совета Иса Хашиев. Исполнитель – житель Минусинска Виктор Шестаков.

В ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии напомнили «Комсомольской правде»-Красноярск подробности. В 2016-м году Дмитрий Попков и Иса Хашиев противостояли на выборах главы Минусинского района. Конфликт между ними продолжился, в мае 2017 года Хашиев нанял знакомого Горюнова организовать убийство противника за деньги. Горюнов привлек Шестакова, которому на тот момент не исполнилось 18 лет. Шестаков получил пистолет и вечером 24 мая 2017 года пробрался в баню потерпевшего, где и застрелил его.

Но это еще не все. Шестаков с Горюновым в 2020-м году убили в лесу местного жителя из карабина.

Приговор такой: Исе Хашиеву назначено 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Виктору Шестакову – 14 лет. Что касается Горюнова, он ранее заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его судили отдельно и наказали на 16 лет 10 месяцев колонии строгого режима.