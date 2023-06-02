В Туве шестерых подростков обвиняют в изнасиловании 17-летней девушки Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве шестерым подросткам предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления – изнасиловании 17-летней девушки. Следком завел уголовное дело. Есть подробности, которые стало возможным озвучить. Все случилось 29 мая на берегу реки Теректиг у села Берт-Даг Тес-Хемского района (180 километров от столицы республики Кызыла).

Обвиняемые разного возраста, самому младшему 14 лет, старшему 17 лет. Отмечали окончание учебного года – все были в состоянии алкогольного опьянения. Предположительно инициатором преступления был самый старший – одноклассник потерпевшей. Степень вины и участия каждого установит следствие.

В республиканской полиции сообщили, что 30 мая потерпевшая сама позвонила в районный отдел и рассказала о случившемся. Она же назвала имена, после чего всех шестерых задержали.

- Всем соучастникам предъявлены обвинения. В отношении пятерых обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении шестого обвиняемого находится на стадии рассмотрения судом, - прокомментировали в пресс-службе тувинского следкома.