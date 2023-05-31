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НовостиПроисшествия31 мая 2023 14:15

В Красноярске очередной самокатчик вылетел перед автомобилем

Он остался жив, но возможно получил травмы
Никита ЖЕГЛОВ
Фото и видео: "ЧП 124"

Фото и видео: "ЧП 124"

В Красноярске очередной самокатчик выскочил перед автомобилистом и устроил ДТП. Ролик опубликовал телеграм-канал «ЧП 124»: на видео с регистратора можно оценить момент ДТП «из глаз» водителя.

Судя по всему, самокатчик решил проехать дорогу вне пешеходного перехода, вдобавок не спешиваясь со своего железного коня. Из-за припаркованных кругом автомобилей он не увидел машину, а водитель, в свою очередь, не заметил двухколесную помеху.

От удара мужчина на самокате лишился очков и отлетел на несколько метров. Впрочем, он остался жив и смог самостоятельно сесть, а на помощь ему бросились водитель и прохожий.