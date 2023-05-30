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НовостиПроисшествия30 мая 2023 16:18

В Красноярске загорелся цементный завод на правобережье

На месте уже работают сотрудники МЧС
Никита ЖЕГЛОВ
Фото и видео: "ЧП Красноярск"

Фото и видео: "ЧП Красноярск"

В Красноярске произошел крупный пожар на цементном заводе. По словам очевидцев, возгорание началось на улице Краснопресненской, в районе правобережного Торгашино. По предварительным данным МЧС, площадь возгорания составляет 250 квадратов.

– Поступило сообщение о загорании транспортерной ленты в здания на территории цементного завода. Предварительно пострадавших нет. От МЧС привлекается 7 ед. техники и более 20 человек личного состава. Информация уточняется, – сообщили в ведомстве.