В Красноярске загорелся цементный завод на правобережье

Фото и видео: "ЧП Красноярск"

В Красноярске произошел крупный пожар на цементном заводе. По словам очевидцев, возгорание началось на улице Краснопресненской, в районе правобережного Торгашино. По предварительным данным МЧС, площадь возгорания составляет 250 квадратов.

– Поступило сообщение о загорании транспортерной ленты в здания на территории цементного завода. Предварительно пострадавших нет. От МЧС привлекается 7 ед. техники и более 20 человек личного состава. Информация уточняется, – сообщили в ведомстве.