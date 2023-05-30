В Красноярске котенка спасли после поездки по городу под бампером автомобиля

Фото и видео: "112 Красноярск"

Жительница Красноярска спасла котенка, который забрался к ней под автомобиль. Женщина находилась в дороге, ехала по Свердловской, когда сквозь радио услышала мяуканье. Оказалось, котенок забрался под задний бампер авто.

– Видели бы вы мои глаза, когда сквозь радио я услышала мяуканье. Меня окатило кипятком. Где-то под машиной находится котенок! А если он застрял? А если он получил травмы или ожог от двигателя? – рассказала красноярка.

К счастью, долгая поездка по Свердловской котенку не навредила. Он оказался немного простужен и блохаст, но в остальном вполне здоров. Котейку обследовали ветеринары, сейчас ему ищут новых хозяев.